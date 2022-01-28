Возможен ли перерасчет при снижении температуры в квартирах – пояснили в Антимонопольном ведомстве СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области рассказали, в каких случаях потребитель может рассчитывать на перерасчет за тепловую энергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента Айхын Жиенкулов отметил, что потребитель имеет право требовать от поставщика перерасчета по оплате услуги по снабжению тепловой энергией и возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной тепловой энергии, в соответствии с условиями заключенного договора.

«В течение трех календарных дней со дня подачи письменного заявления, либо устного обращения потребителя о снижении качества тепловой энергии, поставщик обязан принять все меры по восстановлению качества и выполнить перерасчет. Соответственно, для произведения перерасчета потребителям необходимо обращаться в ТОО «Севказэнергосбыт» для произведения перерасчета в связи с понижением температуры в домах. Необходимо отметить, что счета за предоставленные Поставщиком услуги по снабжению тепловой энергией выставляются в месяце, следующим за расчетным.

Между тем, департамент направил запрос в теплоснабжающую организацию о предоставлении информации по перерасчету в связи со снижением температуры в квартирах потребителей», - сказал А. Жиенкулов.

Напомним, на Петропавловской ТЭЦ-2 произошла остановка нескольких котлов, что привело к снижению параметров теплоснабжения. Жители некоторых микрорайонов города жаловались на ощутимое похолодание в квартирах.