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Возможен ли перерасчет при снижении температуры в квартирах – пояснили в Антимонопольном ведомстве СКО

28 Января 2022 20:21
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Возможен ли перерасчет при снижении температуры в квартирах – пояснили в Антимонопольном ведомстве СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области рассказали, в каких случаях потребитель может рассчитывать на перерасчет за тепловую энергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель руководителя департамента Айхын Жиенкулов отметил, что потребитель имеет право требовать от поставщика перерасчета по оплате услуги по снабжению тепловой энергией и возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной тепловой энергии, в соответствии с условиями заключенного договора.

«В течение трех календарных дней со дня подачи письменного заявления, либо устного обращения потребителя о снижении качества тепловой энергии, поставщик обязан принять все меры по восстановлению качества и выполнить перерасчет. Соответственно, для произведения перерасчета потребителям необходимо обращаться в ТОО «Севказэнергосбыт» для произведения перерасчета в связи с понижением температуры в домах. Необходимо отметить, что счета за предоставленные Поставщиком услуги по снабжению тепловой энергией выставляются в месяце, следующим за расчетным.

Между тем, департамент направил запрос в теплоснабжающую организацию о предоставлении информации по перерасчету в связи со снижением температуры в квартирах потребителей», - сказал А. Жиенкулов.

Напомним, на Петропавловской ТЭЦ-2 произошла остановка нескольких котлов, что привело к снижению параметров теплоснабжения. Жители некоторых микрорайонов города жаловались на ощутимое похолодание в квартирах.

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#Северо-Казахстанская область   #Цены и тарифы   #Общество   #Отопительный сезон  
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Автор:

Олеся Жуковень

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