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    14:00, 19 Май 2024 | GMT +6

    Возмещение ущерба от паводка завершили в Шетском районе Карагандинской области

    Возмещение ущерба от паводка завершили в Шетском районе Карагандинской области
    Фото: акимат Шетского района

    Работы по возмещению ущерба от паводка завершены в Шетском районе Карагандинской области. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    Всего в Шетском районе было подтоплено 60 домов. Комиссия сделала их техническое обследование и признала аварийными шесть домов. Пяти семьям за счет бюджетных средств купили дома. Они самостоятельно выбрали себе жилье

    Еще один дом строят в отделении Дерипсал Шетского района. Такое решение было принято, потому что в населенном пункте не было жилья на продажу. Площадь нового дома составит 75 квадратных метров.

    В других 54 домах, которые не признаны аварийными, делают ремонт. Жители получили компенсацию как за утерю имущества, так и на ремонт. Также был решен вопрос с возмещением погибшего скота.

    Жителям, пострадавшим от паводка, была оказана всесторонняя поддержка как от государства, так и общественников, волонтеров, предпринимателей, АНК.

    Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики по Карагандинской области также направит гуманитарный груз.

    Теги:
    Регионы Карагандинская область Жилье Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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