Возмещение затрат экспортеров – заявки на 4,1 млрд тенге одобрили с начала года
По итогам 10-ти МВК, проведенных в 2022 году, одобрено 264 заявки от 162 компаний на общую сумму 4 148,86 млн тенге, из них:
- по затратам, связанным с доставкой товаров – 238 заявок на сумму 3 952,24 млн тенге;
- по продвижению товаров – 26 заявок на сумму 196,62 млн. тенге.
В обмен на данный вид государственной поддержки, экспортеры принимают на себя встречные обязательства, которые фиксируются в соглашениях на получение возмещения.
Так, 162 компании, получившие возмещение части затрат при экспорте, к 2023 году планируют увеличить следующие показатели:
- объем экспорта на 170 167,5 млн тенге; (с 492 268 млн тенге до 662 435 млн тенге, увеличение на 34,6%)
- налоговые отчисления в бюджет на 10 249,18 млн тенге; (с 96 078 млн тенге до 106 327 млн тенге, увеличение на 10,7%)
- количество рабочих мест на 1 885 человек. (с 31 589 человек до 33 474 человек, увеличение на 6%)
В 2021 году по итогам 24 МВК было одобрено 306 заявок от 162 компаний на общую сумму 6 025,97 млн тенге.
Компании, получившие возмещение, приняли на себя встречные обязательства по увеличению следующих показателей:
- объем экспорта на 134 874,37 млн. тенге;
- налоговые отчисления в бюджет на 10 306,49 млн. тенге;
- количество рабочих мест на 2 948 человек.