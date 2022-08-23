Возмещение затрат экспортеров – заявки на 4,1 млрд тенге одобрили с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченным органом по возмещению части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров/услуг на внешние рынки с 2021 года является АО «QazTrade» – подведомственная компания Министерства торговли и интеграции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По итогам 10-ти МВК, проведенных в 2022 году, одобрено 264 заявки от 162 компаний на общую сумму 4 148,86 млн тенге, из них:

- по затратам, связанным с доставкой товаров – 238 заявок на сумму 3 952,24 млн тенге;

- по продвижению товаров – 26 заявок на сумму 196,62 млн. тенге.

В обмен на данный вид государственной поддержки, экспортеры принимают на себя встречные обязательства, которые фиксируются в соглашениях на получение возмещения.

Так, 162 компании, получившие возмещение части затрат при экспорте, к 2023 году планируют увеличить следующие показатели:

- объем экспорта на 170 167,5 млн тенге; (с 492 268 млн тенге до 662 435 млн тенге, увеличение на 34,6%)

- налоговые отчисления в бюджет на 10 249,18 млн тенге; (с 96 078 млн тенге до 106 327 млн тенге, увеличение на 10,7%)

- количество рабочих мест на 1 885 человек. (с 31 589 человек до 33 474 человек, увеличение на 6%)

В 2021 году по итогам 24 МВК было одобрено 306 заявок от 162 компаний на общую сумму 6 025,97 млн тенге.

Компании, получившие возмещение, приняли на себя встречные обязательства по увеличению следующих показателей:

- объем экспорта на 134 874,37 млн. тенге;

- налоговые отчисления в бюджет на 10 306,49 млн. тенге;

- количество рабочих мест на 2 948 человек.