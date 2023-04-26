Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Возмещать ущерб казахстанцам, на которых мошенники оформили кредиты, планируют в РК

Автор:  
Серик Сабеков
26 Апреля 2023, 12:48
Возмещать ущерб казахстанцам, на которых мошенники оформили кредиты, планируют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане прорабатывается вопрос о возмещении ущерба казахстанцам, на которых мошенники оформили кредиты. Об этом сообщила председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То есть это может быть или оформление кредита мошенническим путем, или это может быть списание собственных средств заемщика. Вместе с тем, если нет решения суда, то такое возмещение со стороны финансовой организации не проводится. Второе, очень важное, если сама информационная безопасность или информационные системы банка позволили снять средства с денег вкладчика, то есть это не вина вкладчика, то мы хотим на законодательном уровне предусмотреть обязанность банка по возмещению ущерба», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По ее словам, на сегодня разрабатывается механизм и алгоритм этой процедуры, где четко будут прописаны все типологии мошеннических операций, требования к информационной безопасности, к мобильным приложениям.

«При нарушении этих требований будут соответствующие последствия для финансовых организаций», - добавила Мадина Абылкасымова

Соответствующий законопроект планируют внести в Мажилис до конца июня 2023 года.

Ранее она заявила, что либерализация требований по открытию новых банков ожидается в Казахстане и два новых банка могут появиться в республике.


Банки   Мошенничество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы