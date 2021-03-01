Возмещать расходы на средства индивидуальной защиты намерены в Казахстане
«В 2020 году нами приняты меры по повышению финансирования медицинских услуг. Внедрены подушевой норматив на оказание медицинской помощи школьникам, а также на оказание неотложной медицинской помощи. Повышена доступность консультативно-диагностических услуг вне КПН», - сказал Алексей Цой.
Министр добавил, что обеспечено повышение заработной платы врачам на 30%, средним медицинским работникам на 20%, путем повышения тарифов на 10%. Дополнительно на эти цели было выделено 93 млрд тенге.
Приняты меры по поддержке медицинских организаций путем внедрения коэффициента финансовой устойчивости, в рамках которого выделено 12 млрд тенге, снята линейная шкала исполнения договора.
«В 2021 году, в целях обновления основных средств субъектов здравоохранения, нами будет продолжена работа по реализации мероприятий Дорожной карты совершенствования методики тарифообразования на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на 2020-2022 годы. Кроме того, в настоящее время формируются предложения по возмещению расходов на средства индивидуальной защиты», - сообщил Алексей Цой.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. Было также упомянуто о планах повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения.