Возмещать расходы на средства индивидуальной защиты намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены возмещать расходы на средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году нами приняты меры по повышению финансирования медицинских услуг. Внедрены подушевой норматив на оказание медицинской помощи школьникам, а также на оказание неотложной медицинской помощи. Повышена доступность консультативно-диагностических услуг вне КПН», - сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что обеспечено повышение заработной платы врачам на 30%, средним медицинским работникам на 20%, путем повышения тарифов на 10%. Дополнительно на эти цели было выделено 93 млрд тенге.

Приняты меры по поддержке медицинских организаций путем внедрения коэффициента финансовой устойчивости, в рамках которого выделено 12 млрд тенге, снята линейная шкала исполнения договора.

«В 2021 году, в целях обновления основных средств субъектов здравоохранения, нами будет продолжена работа по реализации мероприятий Дорожной карты совершенствования методики тарифообразования на медицинские услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на 2020-2022 годы. Кроме того, в настоящее время формируются предложения по возмещению расходов на средства индивидуальной защиты», - сообщил Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации от КВИ в Казахстане, а также заявил о том, что Минздрав сформировал прогноз эпидситуации в Казахстане с учетом вакцинации. Было также упомянуто о планах повысить зарплаты немедицинским работникам организаций здравоохранения.