Возмещаемость ущерба от коррупционных преступлений за пять лет увеличилась в 6 раз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возмещаемость ущерба от коррупционных преступлений за 5 лет увеличилась в 6 раз. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой за последние 5 лет государству возмещено до 100 млрд. тенге из установленных 145,3 млрд. тенге. Возмещаемость ущерба растет из года в год. Если в 2015 году государству возмещено всего 5 млрд. тенге, то только за 5 месяцев этого года сумма возросла, практически, в 6 раз – то есть, до 28,2 млрд. тенге», – сказал Д. Бигайдаров.

Спикер сообщил, что в 2015 году возмещено 4,9 млрд тенге, в 2016 году – 9,3 млрд тенге, в 2017 году 13,9 млрд тенге, в 2018 году около 19 млрд тенге, в 2019 году более 22 млрд тенге. За пять месяцев 2020 года возмещено более 28 млрд тенге.

Д. Бигайдаров отметил, что показатели по возмещению берутся из цифр по в части расследуемых уголовных дел и оперативных мер. Показатели по возмещению за 5 месяцев этого года уже превысили показатели всего 2019 года. Ущерб в ходе следствия погашается не только путем внесения в бюджет наличных средств, но и выполнения строительных работ, поставки товаров, оказания услуг, возвращения в государственный фонд земельных участков и квартир. С начала 2019 года общая сумма реализованного имущества, конфискованного по коррупционным уголовным делам составляет более одного млрд. тенге. Агентством на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации имущества, конфискованного по уголовным делам о коррупционных преступлениях и приобретенного на средства, добытые преступным путем. Кроме того, после принятия превентивных мер сэкономлено более 22 тенге бюджетных средств.

Это достигнуто в рамках принятых мер оперативного реагирования по уголовным делам – более 17,5 млрд. тенге, проводимого мониторинга закупочных цен на предмет их завышения – 2,8 млрд. тенге, и распределении государственных образовательных грантов в магистратуру – более 2 млрд тенге.