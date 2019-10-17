Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:21
-
-
-
-
вчера 21:20
-
-
-
-
-
вчера 19:44
-
-
-
вчера 19:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Возле столичного ТРЦ насмерть сбили женщину
17 Октября 2019 09:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смертельное ДТП произошло возле ТРЦ «Хан Шатыр» в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.
Новости по темеПешехода насмерть сбили на Аль-Фараби в Алматы 3 человека погибли за неделю в ДТП в Западно-Казахстанской области Свыше 270 человек пострадало, 8 погибло в ДТП с автобусами в Алматы с начала года
«17 октября в 07.05 часов оператором видеонаблюдения ЦОУ ДП г.Нур-Султан выявлен факт ДТП по проспекту Туран напротив ТРЦ «Хан Шатыр». Водитель допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», - сообщили в пресс-службе.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 56-летняя женщина.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 УК РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Где в столице пройдет акция «Приемная на дороге»
- Полиция начала расследование по факту вырубки частного яблоневого сада в Алматы
- Массовое ДТП в Алматы: двое погибли и шестеро пострадали
- Подозреваемых в вымогательстве денег задержали в Туркестанской области
- 35 паломников погибли в ДТП в Саудовской Аравии
- Неоднократно судимый житель столицы задержан на угнанном авто в Акмолинской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047