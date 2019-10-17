+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 18 °С
USD 389.81 EUR 430.27
RUB 6.06 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Возле столичного ТРЦ насмерть сбили женщину

17 Октября 2019 09:55
Поделиться:
Возле столичного ТРЦ насмерть сбили женщину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смертельное ДТП произошло возле ТРЦ «Хан Шатыр» в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

Новости по теме

Массовое ДТП в Алматы: двое погибли и шестеро пострадали
Пешехода насмерть сбили на Аль-Фараби в Алматы 3 человека погибли за неделю в ДТП в Западно-Казахстанской области Свыше 270 человек пострадало, 8 погибло в ДТП с автобусами в Алматы с начала года

«17 октября в 07.05 часов оператором видеонаблюдения ЦОУ ДП г.Нур-Султан выявлен факт ДТП по проспекту Туран напротив ТРЦ «Хан Шатыр». Водитель допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 56-летняя женщина.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 УК РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ДТП, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив