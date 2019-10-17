Возле столичного ТРЦ насмерть сбили женщину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Смертельное ДТП произошло возле ТРЦ «Хан Шатыр» в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

«17 октября в 07.05 часов оператором видеонаблюдения ЦОУ ДП г.Нур-Султан выявлен факт ДТП по проспекту Туран напротив ТРЦ «Хан Шатыр». Водитель допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 56-летняя женщина.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 УК РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.