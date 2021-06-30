Возле каждой школы должен быть участковый пункт полиции – Марат Когамов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доктор юридических наук, профессор Марат Когамов высказался относительно обеспечения безопасности несовершеннолетних, в том числе и в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, вопрос безопасности детей необходимо решать комплексно. В частности, необходимо содействие полиции со стороны частных охранных структур на разных объектах массового пребывания населения и несовершеннолетних. Последних надо законодательно обязать и сделать субъектами профилактики правонарушений против несовершеннолетних.

«В этой связи, необходимо внести коррективы в статью 13-1 ЗРК от 19.10.2000 года «Об охранной деятельности», то есть вменить в правосубъектность работников частных охранных структур, безусловную обязанность по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время их нахождения на охраняемых ими территориях», - сказал Марат Когамов в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Ученый поясняет, что по информации самих школьников, в школах также совершаются преступления: в туалетах, на территории школы, но они замалчиваются администрацией школ для сохранения репутации учебного заведения.

Кроме того, после завершения занятий рядом со школой школьников ждут наркосбытчики, в том числе лица пожилого возраста, которые продают наряду с разными товарами, насвай – легкий наркотик, принимаемый отдельными школьниками в укромных местах школы либо в туалетах. За пределами школы имеют место и ограбления школьников. Забирают сотовые телефоны и деньги.

«Что мы можем и должны противопоставить:

- ужесточить ответственность директоров школ за укрытие уголовных правонарушений в отношении школьников. В этой связи, пересмотреть объективную сторону состава части 1 статьи 433 УК «Укрытие уголовного правонарушения». Возможно, выделить в ч.ч. 2–3 данной статьи составы касательно уголовной ответственности директора школы, иного учебного заведения за квалифицированные акты укрытия деяний в отношении несовершеннолетних», - предлагает Марат Когамов.

Эксперт добавил, что необходимы видеокамеры, выведенные в кабинеты администрации и школьного инспектора полиции; также необходимо установить тесную связь родителей с классными руководителями.

«Пришел в школу или ушел ребенок из школы – родители и классные руководители должны знать обо всех перемещениях детей. Такого контроля, в частности за старшеклассниками сегодня нет. Турникеты, о которых часто говорят, бесполезны и зачастую просто не работают», - добавил Марат Когамов.

Ученый также считает, что пора предусмотреть и парк школьных автобусов, так как это безопасно. Дети зачастую живут далеко от школы.

«Да, это потребует денег. Думаю, что для наших детей, ничего не жалко. Школьные автобусы есть в частных школах. Но и там их очень мало. Отдельная тема, это школьные инспектора полиции. Кстати, ДП Жамбылской области готово быть ее организатором совместно с одним из вузов МВД и государственным университетом им. Х. Дулати в Таразе. Данному отряду полиции надо создать надлежащие условия для работы в школах. Замечу, что не у всех полицейских в школах есть служебные помещения. Школьных инспекторов надо ориентировать на более глубокую работу в школах и связь с классными руководителями и родителями. Патрулирование внутри и по периметру школы, возможно, с участием родителей. За пределами школы к этой работе школьному инспектору следует привлекать территориального участкового инспектора полиции и патрульную полицию. То есть контролировать территорию вокруг школы до прихода и после ухода школьников, то есть буквально встречать и провожать школьников. Более того, школьные инспектора полиции должны быть включенными в приемлемых формах прошлого столетия в методы оперативно-розыскной работы», - предлагает Марат Когамов.

В целом, по его словам, в идеале возле каждой школы должен быть участковый пункт полиции. Для детей это будет примером наиболее легитимного выражения власти в образе полицейского. Это будет и реальным выполнением поручения Президента РК о полиции в «шаговой» доступности, об узнаваемости участкового инспектора полиции населением, в том числе несовершеннолетними.

«Помимо изложенного, в областных центрах, городах республиканского значения и столице, следует пересмотреть дислокацию военнослужащих Нацгвардии и приблизить их патрулирование ближе к школам и к местам массового пребывания несовершеннолетних», - заключил доктор юридических наук.