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Возлагаем большие надежды - Самат Нуртаза о списке депутатов от партии «Nur Otan»

12 Января 2021 19:56
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Возлагаем большие надежды - Самат Нуртаза о списке депутатов от партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт Института евразийской интеграции выразил свое мнение касательно опубликованного списка депутатов Мажилиса от партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Просмотрел списки. Много новых лиц. Я заметил, что из прошлого списка вошли такие граждане, как Бекболат Тлеухан и Геннадий Шиповских. Они внесли особую лепту в развитие страны. А что касается остальных депутатов, молодых гораздо больше. Из общественных деятелей и активистов в списке заметил Елдоса Абаканова, Ерлана Саирова, Айдоса Сарым, Берика Абдигали. Они уважаемые и престижные граждане, к словам которых прислушиваются. Я сам очень рад. Выражаю надежду на то, что в Мажилисе будут представлены действительно те граждане, которых волнуют проблемы общества, которые внесут пользу, станут мостом между народом и властью. Надеемся, что будут работать во благо страны. Возлагаю большие надежды на представленных депутатов», - сказал корреспонденту МИА «Казинформ» Самат Нуртаза.

Напомним , сегодня, 12 января, решением Бюро Политического Совета партии «Nur Otan» в соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» утвержден список в составе 76 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VII-го Созыва.


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#Мажилис   #Нур Отан   #Выборы-2021  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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