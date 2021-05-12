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    16:30, 12 Май 2021 | GMT +6

    Возгорание в лесу произошло из-за сломанного КамАЗа в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Карабалыкском районе Костанайской области горели лесные колки и трава, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

    «На территории Байкадамовского лесничества в Карабалыкском районе Костанайской области, вблизи села Песчаное, произошло возгорание сухой травы на площади 0,4 га. Огонь перешел на лесные колки, охватив 0,6 га. Возгорание обошлось малыми потерями»,- сообщили в ДЧС.

    Борьба с пожаром, начавшимся накануне вечером, завершилась только сегодня утром. Была проведена опашка, выставлена техника для охраны и наблюдения.

    «Причиной возгорания послужила неисправная техника - автомашина КАМАЗ. Работник местного КХ обрабатывал поле. Машина сломалась возле лесопосадки и в ходе ремонта возникла искра, от которой загорелась сухая трава»,- озвучили в ДЧС.

    В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье «Нарушение правил пожарной безопасности и санитарных норм в лесах, повлекших возникновение пожара».


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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