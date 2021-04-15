Возгорание травы в Алматинской области: огонь распространился на крестьянские хозяйства и базы отдыха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Балхашском районе Алматинской области загорелась сухая трава, огонь распространился на территории крестьянских хозяйств и частных баз отдыха. О этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«15 апреля в 09.45 часов в Жиделинском сельском округе Балхашского района Алматинской области, в двадцати пяти километрах от села Жидели, на землях госземзапаса, произошло загорание сухой травы и камыша. Площадь устанавливается. Огонь распространился на территории крестьянских хозяйств и частных баз отдыха. На место пожара незамедлительно выехали 18 сотрудников и 5 единиц техники с пожарных частей города Капшагай и села Баканас Балхашского района», - отметил Талгат Уали.

В ведомстве добавили, что в связи с неудовлетворительным состоянием грунтовой дороги, передвижение сил и средств на место ЧС существенно усложнилось. Ориентировочное расстояние до места загорания 180-200 км. Учитывая, что местность не покрыта телефонной связью, для организации связи личный состав оперативной группы обеспечен носимыми спутниковыми терминалами.

«Необходимо отметить, что тушение очагов на территориях Жельторангинского и Аккольского сельских округов Балхашского района осуществляется с 13 апреля силами и средствами ДЧС, лесного хозяйства и местных исполнительных органов. Всего имеются три очага загорания. Первый очаг на площади 20 га был ликвидирован в 10.30 часов. Тушение очагов второго и третьего загорания продолжаются», - добавил Талгат Уали.

В связи с участившимися случаями загораний сухостоя с 12 апреля в Балхашском районе создан оперативный штаб, где работают силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям. Казавиалесоохраной проводится аэровизуальное обследование участков на самолете.

В целях недопущения возгораний МЧС напоминает о соблюдении правила пожарной безопасности:

- воздержитесь от разведения костров на природе;

- не выжигайте сухую траву и горючий мусор на территории туристических баз, зон отдыха, природных парков и т.д;

- не бросайте не потушенные окурки сигарет в траву;

- Если вы заметили горящую траву, в первую очередь обязательно сообщите в службу 101, 112 и постарайтесь принять меры по тушению.