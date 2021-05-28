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    18:08, 27 Май 2021 | GMT +6

    Возгорание трансформатора произошло на медеплавильном заводе в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 08 часов 43 минут на Жезказганском медеплавильном заводе ТОО «Kazakhmys Smelting» произошло возгорание трансформатора рудотермической печи (РТП-1) электропечного участка плавильного цеха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК

    Как сообщает департамент экологии по Карагандинской области, локализация очага пожара была проведена в 10 часов 26 минут. Причины возгорания сейчас выясняются.
    ​В настоящее время по данному факту департаментом экологии оформляется внеплановая проверка в отношении ЖМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting». О результатах ревизии будет сообщено дополнительно.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Экология Карагандинская область Происшествия
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