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Возгорание пассажирского автобуса в Алматы: названы причины

10 Июня 2020 14:35
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Возгорание пассажирского автобуса в Алматы: названы причины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали о причине возгорания пассажирского автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Причина возгорания автобуса, имевшего место 4 июня по проспекту Назарбаева в Медеуском районе, - неисправность газовой топливной системы. В данном случае водитель своевременно обнаружил возгорание моторного отсека и принял меры по эвакуации из салона 6 пассажиров», - сообщил в ходе онлайн-брифинга заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Арман Байгелов.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы сгорел пассажирский автобус. Ожог рук получил водитель.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Транспорт, МВД РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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