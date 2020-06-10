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Возгорание пассажирского автобуса в Алматы: названы причины
10 Июня 2020 14:35
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали о причине возгорания пассажирского автобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Причина возгорания автобуса, имевшего место 4 июня по проспекту Назарбаева в Медеуском районе, - неисправность газовой топливной системы. В данном случае водитель своевременно обнаружил возгорание моторного отсека и принял меры по эвакуации из салона 6 пассажиров», - сообщил в ходе онлайн-брифинга заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Арман Байгелов.
Напомним, на прошлой неделе в Алматы сгорел пассажирский автобус. Ожог рук получил водитель.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Транспорт, МВД РК,
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