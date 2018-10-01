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Возгорание камыша произошло под Карагандой
7 Октября 2018 09:30 174
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде на открытой территории произошло возгорание камыша, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.
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Как рассказали в ДЧС региона, 6 октября в 13:30 поступило сообщение о пожаре. На открытой территории между Майкудуком и Сортировкой происходит горение камыша. В тушении было задействовано силы и средства ДЧС, пожарный поезд КТЖ.
Площадь пожара составил около 2 гектаров.
"Тушение было затруднено болотистой местностью, невозможен проезд пожарной техники. Поэтому тушение происходило не так быстро. Вместе с тем, сегодня в течение дня пожарные подразделения города выезжали на тушение мусора и травы порядка 20 раз"- говориться в сообщении.
Ключевые слова: Происшествия, Карагандинская область,
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