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Возгорание камыша произошло под Карагандой

7 Октября 2018 09:30 174
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Возгорание камыша произошло под Карагандой

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде на открытой территории произошло возгорание камыша, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

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Как рассказали в ДЧС региона, 6 октября в 13:30 поступило сообщение о пожаре. На открытой территории между Майкудуком и Сортировкой происходит горение камыша. В тушении было задействовано силы и средства ДЧС, пожарный поезд КТЖ.

Площадь пожара составил около 2 гектаров.

"Тушение было затруднено болотистой местностью, невозможен проезд пожарной техники. Поэтому тушение происходило не так быстро. Вместе с тем, сегодня в течение дня пожарные подразделения города выезжали на тушение мусора и травы порядка 20 раз"- говориться в сообщении.

 

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Ключевые слова: Происшествия, Карагандинская область,
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Автор:

Гульзат Сахова

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