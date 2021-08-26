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Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области

26 Августа 2021 21:06
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Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

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В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области.

Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются.

К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.





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#Жамбылская область   #Происшествия   #Видео  
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