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Возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области
26 Августа 2021 21:06
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ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 произошло возгорание возле одного из складов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.
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В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области.
Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются.
К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.
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