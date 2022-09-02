Возглавляемых женщинами компаний стало на 4% больше в Казахстане
В региональном разрезе большая часть таких предприятий располагалась в финцентре, Алматы: 2,5 тыс. компаний, годовой рост — на 6,8%. В тройке лидеров также оказались столица (2 тыс. предприятий, плюс 3,1% за год) и Шымкент (647 предприятий, плюс 7,5%). На топ-3 регионов пришлось 60,4% компаний в секторе.
В разрезе отраслей большинство предприятий, возглавляемых молодыми женщинами, работало в сфере оптовой и розничной торговли, а также авторемонта: 2,8 тыс. — на 4,3% меньше, чем годом ранее. Далее идут сферы строительства и образования: 1 тыс. предприятий и 683 компаний соответственно.
Хуже всего обстояли дела в сферах государственного управления и обороны, энергоснабжения, а также в горнодобывающей промышленности.
В разрезе местности 896 действующих компаний, собственниками которых являются молодые женщины, работали в селах (плюс 21,9% за год), 7,6 тыс. компаний — в городах (плюс 2,1%).