Возглавляемых женщинами компаний стало на 4% больше в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 1 июля текущего года в стране работало 8,5 тыс. предприятий, собственниками которых на 100% являлись женщины в возрасте до 29 лет — на 3,9% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

В региональном разрезе большая часть таких предприятий располагалась в финцентре, Алматы: 2,5 тыс. компаний, годовой рост — на 6,8%. В тройке лидеров также оказались столица (2 тыс. предприятий, плюс 3,1% за год) и Шымкент (647 предприятий, плюс 7,5%). На топ-3 регионов пришлось 60,4% компаний в секторе.

В разрезе отраслей большинство предприятий, возглавляемых молодыми женщинами, работало в сфере оптовой и розничной торговли, а также авторемонта: 2,8 тыс. — на 4,3% меньше, чем годом ранее. Далее идут сферы строительства и образования: 1 тыс. предприятий и 683 компаний соответственно.

Хуже всего обстояли дела в сферах государственного управления и обороны, энергоснабжения, а также в горнодобывающей промышленности.

В разрезе местности 896 действующих компаний, собственниками которых являются молодые женщины, работали в селах (плюс 21,9% за год), 7,6 тыс. компаний — в городах (плюс 2,1%).