6 Июля 2022 23:59

Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным пресс-службы ДЧС столицы, 6 июля возле ТРЦ «Керуен» в момент спуска воздушного шара к земле из-за резкого порыва ветра произошел наклон купола, передает МИА «Казинформ».

«Жертв и пострадавших нет. В службу «112» информация по данному случаю не поступала», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В ДЧС отметили, что ранее было оповещение о штормовом предупреждении на 6 июля и попросили прислушиваться к рекомендациям.

Первого января этого года в Алматинской области человека на воздушном шаре унесло в горы. Спасателям удалось найти его в ущелье Салдатсай и доставить в безопасное место.

В прошлом году воздушный шар оборвал линии электропередачи в Шымкенте, из-за чего около 4 тыс. семей нескольких микрорайонов остались без электроэнергии.