Воздушный шар оборвал линии электропередачи в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Воздушный шар оборвал линии электропередач в Шымкенте. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкента.

Сегодня вечером в 20:24 в микрорайоне Туран во время сборки воздушного шара частным предпринимателем случилось происшествие. Из-за сильного порыва ветра воздушный шар упал на электрические сети в 10 кВ, оборвав линии электропередач.

В связи с этим, около 4 тысяч абонентов микрорайона Туран и микрорайона Шымсити, микрорайона Асар-2 и многоэтажных жилых домов New City остались без электроэнергии. Специальные бригады ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит», ГКП «Куатжылуорталык-3» проводят восстановительные работы.

Факт зарегистрирован в Каратауском районном управлении полиции. Проводится проверка.

Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкента приносит свои извинения и просит абонентов сохранять спокойствие.