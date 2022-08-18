18 Августа 2022 20:43

Воздушный парк авиакомпаний РК пополнится 14 новыми самолетами до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане имеет место увеличение пассажиропотока на воздушном транспорте. Это повлияло на цепные задержки рейсов, что вызывает справедливую критику со стороны населения. Для оперативного решения данного вопроса казахстанским авиаперевозчикам поручено приобрести новые самолеты. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Таким образом, до конца года будут введены в эксплуатацию 14 новых воздушных судов суммарной вместимостью 2,5 тыс. кресел. В частности, парк воздушных судов авиакомпании SCAT пополнится 9, Fly Arystan – 3, Air Аstаnа – 2. Считаю, что эти меры намного увеличат провозную емкость», – отметил министр.

Флот одной из авиакомпаний уже пополнился новым бортом. Перевозчик приобрел современный Boing-737 МАХ 8 емкостью 174 кресла, с опцией бизнес-класса. До середины сентября запланировано получение еще 4 воздушных судов типа Boeing. В целом, флот данной авиакомпании будет увеличен до 27 машин.

Следует отметить, что, учитывая факт увеличения спроса на воздушные перевозки, стало известно, что казахстанский парк воздушных судов до 2025 года пополнится на 51 единицу.