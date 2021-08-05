Воздушные суда QAZAQ AIR перешли под казахстанскую регистрацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 августа все самолеты QAZAQ AIR имеют казахстанскую регистрацию и находятся на обслуживании собственной сертифицированной станции технического обслуживания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Весной текущего года авиакомпания QAZAQ AIR успешно сертифицирована Авиационной администрацией Казахстана по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники по эксплуатируемому типу воздушного судна модели De Havilland Dash-8 400.

Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс отмечает: «Это первый шаг к репатриации всех коммерческих самолетов, эксплуатируемых в Казахстане, для завершения которого потребуется около пяти лет. Qazaq air завершил свою перерегистрацию, и вскоре мы перейдем к флоту Air Astana, который пройдет через двухэтапный процесс, сначала регистрацию в Ирландии, затем ожидается, что с 2024 года новые самолеты будут зарегистрированы в Казахстане».

Весь воздушный флот QAZAQ AIR на сегодня имеет обновленный авиационный регистрационный префикс – UP (Гражданская авиация Казахстана).

«Независимость авиакомпании по техническому обслуживанию воздушных судов под надзором контролирующих органов Казахстана позволит развивать местный инженерный состав с долгосрочной перспективой», – сообщил председатель правления АО «QAZAQ AIR» Пламен Атанасов.