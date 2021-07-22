+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Воздушные шары запустили в небо в память об утонувших на водоемах в ВКО

22 Июля 2021 14:15
Поделиться:
Воздушные шары запустили в небо в память об утонувших на водоемах в ВКО

УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане спасатели с волонтерами Молодежного ресурсного центра Урджарского района провели акцию на одном из самых посещаемых курортов, озере Алаколь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Новости по теме
Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау
Новые правила застройки Алматы: почему это важно для города АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области

Ежегодно здесь отдыхает порядка 12 тысяч граждан. Всего насчитывается более 180 баз отдыха. В области с начала купального периода утонуло уже 23 человека, 5 из них дети.

Спасатели, обеспокоенные статистикой утонувших, делают все возможное, чтобы не допустить дальнейших трагедий: патрулируют в запрещенных местах купания, размещают в массовых местах пребывания людей социальные ролики и правила безопасного поведения на водоемах, в детских лагерях организуют викторины, однако, пока каждый из нас сам не осознает, как важно соблюдать правила, изменить ситуацию будет трудно.

Вместе с волонтёрами в небо запустили 23 воздушных шара в дань памяти погибшим на водоемах области и привлечения внимания отдыхающих к культуре безопасности.

В рамках акции безопасный пляж, спасатели и волонтеры проинструктировали отдыхающих и вручили им памятки о том, как провести свой отпуск у воды без происшествий.

В регионе заключено 17 меморандумов с предпринимателями по закреплению пляжей за владельцами баз отдыха.

«Речь о грамотной организации отдыха, в том числе и об обязательном наличии на акватории спасателей, закрепление пляжей обяжет владельцев нести ответственность за отдыхающих. А в случае гибели на водоеме, на данном пляже могут запретить купаться»,- отметили в ДЧС ВКО.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Безопасность   #Общество   #Волонтёрство   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Аскар Мамин посетил Центр обработки данных АО «Транстелеком» в Актау
Новые правила застройки Алматы: почему это важно для города
АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации
Сферические зеркала устанавливают в посёлке Осакаровка Карагандинской области
Популярное
1 Интересными историями во время участия в «Славянском базаре» поделилась Рухия Байдукенова
2 Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
3 Самолечение доводит до подключения к ИВЛ - столичный инфекционист
4 Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане
5 Страховые агенты подделывали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО
Читайте также
Прогноз по мировому уровню безработицы озвучили в Минтруда РК
АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив