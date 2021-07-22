Воздушные шары запустили в небо в память об утонувших на водоемах в ВКО

УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане спасатели с волонтерами Молодежного ресурсного центра Урджарского района провели акцию на одном из самых посещаемых курортов, озере Алаколь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Ежегодно здесь отдыхает порядка 12 тысяч граждан. Всего насчитывается более 180 баз отдыха. В области с начала купального периода утонуло уже 23 человека, 5 из них дети.

Спасатели, обеспокоенные статистикой утонувших, делают все возможное, чтобы не допустить дальнейших трагедий: патрулируют в запрещенных местах купания, размещают в массовых местах пребывания людей социальные ролики и правила безопасного поведения на водоемах, в детских лагерях организуют викторины, однако, пока каждый из нас сам не осознает, как важно соблюдать правила, изменить ситуацию будет трудно.

Вместе с волонтёрами в небо запустили 23 воздушных шара в дань памяти погибшим на водоемах области и привлечения внимания отдыхающих к культуре безопасности.

В рамках акции безопасный пляж, спасатели и волонтеры проинструктировали отдыхающих и вручили им памятки о том, как провести свой отпуск у воды без происшествий.

В регионе заключено 17 меморандумов с предпринимателями по закреплению пляжей за владельцами баз отдыха.

«Речь о грамотной организации отдыха, в том числе и об обязательном наличии на акватории спасателей, закрепление пляжей обяжет владельцев нести ответственность за отдыхающих. А в случае гибели на водоеме, на данном пляже могут запретить купаться»,- отметили в ДЧС ВКО.