19 Июля 2022 12:47

Воздушная оборона Казахстана использует беспилотники Израиля и Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Силы Воздушной обороны РК планируют пополнить ряды беспилотников турецким оборудованием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году планируется поставка в страну турецкого разведывательного и ударного аппарата «Аnka». В целом Вооруженные силы страны имеют БПЛА различного назначения. В частности, сейчас мы используем израильский «Skylark-1» и китайский Wing Loong», - ответили в Министерстве обороны РК на запрос МИА «Казинформ».

В ведомстве уточнили, что более детальная информация является конфиденциальной.

«Информация о точном количестве действующих беспилотных летательных аппаратов является сведением ограниченного распространения», - добавили в Министерстве обороны РК.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Турция планируют сотрудничать в сфере подготовки кадров и военной науки.

Фото: gov.kz