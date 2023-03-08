Воздушная гавань столицы встретила женщин с цветами

АСТАНА. КАЗТИНФОРМ - Воздушная гавань столицы в честь Международного женского дня встречала и провожала всех своих пассажирок с букетами тюльпанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», всего было роздано 11 тысяч тюльпанов.

«В аэропорту работает 2200 человек, среди них около 860 женщин. Ежедневный пассажиропоток авиагавани составляет более 10 тысяч человек, половина из которых – прекрасная половина человечества», - отмечают в пресс-службе.







Также в честь международного женского дня была организована выставка рисунков детей сотрудниц на тему: «Моя мама работает в аэропорту». В ней приняли участие около 50 детей.

Ранее сообщалось, что женщины составляют 48 % работающего населения Казахстана.











































