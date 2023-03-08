Воздушная гавань столицы встретила цветами пассажирок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Воздушная гавань Астаны в честь Международного женского дня встречала и провожала всех своих пассажирок букетами тюльпанов. Всего было роздано 11 тысяч тюльпанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

В аэропорту работает 2200 человек, среди них около 860 женщин. Ежедневный пассажиропоток авиагавани составляет более 10 тысяч человек, половина из которых – прекрасная половина человечества.

Также организована выставка рисунков детей сотрудниц на тему: «Моя мама работает в аэропорту». В нем приняли участие около 50 детей.