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Воздух Алматы проверят на наличие бензапирена

2 Июня 2020 12:33
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Воздух Алматы проверят на наличие бензапирена

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» включил анализ содержания бензапирена в перечень показателей атмосферного воздуха по Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Мирзагалиева c 1 июня 2020 года «Казгидромет» приступил к мониторингу содержания бензапирена в атмосферном воздухе в Алматы. Пробы воздуха будут отбираться 1 раз в неделю, на 5 постах ручного отбора проб», - сообщили в «Казгидромете»

Результаты анализов будут публиковаться в ежемесячных бюллетенях на сайте и страницах социальных сетей «Казгидромет».

Бензапирен – чрезвычайно токсичен и по степени воздействия на организм относится к высшему классу опасности.


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Ключевые слова: Алматы, Экология,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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