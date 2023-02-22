Воздержаться от выездов на трассу рекомендуют костанайцам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с разбушевавшимся бураном и непогодой в Костанайской области закрыты трассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями - усилением ветра и плохой видимостью на территории Костанайской области - 21 февраля ограничено движение всех видов транспорта на следующих участках дорог республиканского значения: Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай, областного значения - Аулиеколь-Жолдама, Житикара-Камысты-Ливановка, Адаевка-Уркаш-Аралколь, Караменды-Раздольное-Аралколь, Торгай-Шили-Аралколь, Лисаковск-Каиндыколь-Арка, Аулиеколь-Диевка-Косагал-Акжол, Аулиеколь-Москалевка-Максут-Самойловка. Полицейские убедительно просят граждан воздержаться от выездов на трассу», - сообщили в полиции.

Воздержаться от дальних поездок просят и спасатели, непогода сохранится и 22 февраля.

«22 февраля на большей части Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь), метель. На западе, севере области туман. На юге, востоке области гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 15-20, на севере, западе области порывы 25 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае 22 февраля ночью и утром ожидается метель. Днем туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью и утром 15-20 м/с.

Жителям региона необходимо соблюдать осторожность при неблагоприятных погодных метеоусловий, воздержаться от дальних поездок и пеших походов между населенными пунктами», - сообщили в ДЧС.