+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Воздержаться от полетов за границу из-за «омикрона» призывает столичный санврач

8 Декабря 2021 13:23
Поделиться:
Воздержаться от полетов за границу из-за «омикрона» призывает столичный санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 2 тысяч человек прошли ревакцинацию против COVID-19 в столице. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
Какие меры предпринимают в Казахстане для недопущения распространения «омикрона» О ситуации на валютном рынке рассказали в Нацбанке Чаще болеть гриппом и ОРВИ стали в Нур-Султане

«Новый штамм «Омикрон», в частности, кажется еще более заразным, чем предыдущие. Я призываю вас воздержаться от полетов за границу и серьезно отнестись к этому вредному вирусу. Наряду с этим важно сделать прививку. Независимо от того, это первая вакцинация или ревакцинация. Каждая вакцинация эффективна: она дает вакцинированному человеку безопасность, по крайней мере, отличную защиту от серьезного течения болезни», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Она напомнила, что в столице продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодня охват населения первым компонентом составил 65,6%, двумя компонентами - 61,4%.

«Помимо этого, в столичных медицинских организациях начата ревакцинация жителей, которые шесть-девять месяцев тому назад прошли вакцинацию. На сегодняшний день более 2 тысяч человек прошли ревакцинацию против COVID-19», - отметила С. Бейсенова.

«Также добавим, что в городе продолжается вакцинация препаратом «Комирнати» (Pfiser) подлежащего контингента. Всего в столице привились более 9 тысяч подлежащего контингента», - добавила санврач.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
Какие меры предпринимают в Казахстане для недопущения распространения «омикрона»
О ситуации на валютном рынке рассказали в Нацбанке
Чаще болеть гриппом и ОРВИ стали в Нур-Султане
Популярное
1 В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
2 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
3 Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
4 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
5 Свидетелей жестокого избиения ищут в Алматы
6 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Читайте также
Эпидситуация в Алматы стабилизировалась - Бакытжан Сагинтаев
На какой стадии находится процесс регистрации казахстанской вакцины QazVaq
В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Свидетелей жестокого избиения ищут в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив