Воздержаться от полетов за границу из-за «омикрона» призывает столичный санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 2 тысяч человек прошли ревакцинацию против COVID-19 в столице. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Новый штамм «Омикрон», в частности, кажется еще более заразным, чем предыдущие. Я призываю вас воздержаться от полетов за границу и серьезно отнестись к этому вредному вирусу. Наряду с этим важно сделать прививку. Независимо от того, это первая вакцинация или ревакцинация. Каждая вакцинация эффективна: она дает вакцинированному человеку безопасность, по крайней мере, отличную защиту от серьезного течения болезни», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Она напомнила, что в столице продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодня охват населения первым компонентом составил 65,6%, двумя компонентами - 61,4%.

«Помимо этого, в столичных медицинских организациях начата ревакцинация жителей, которые шесть-девять месяцев тому назад прошли вакцинацию. На сегодняшний день более 2 тысяч человек прошли ревакцинацию против COVID-19», - отметила С. Бейсенова.

«Также добавим, что в городе продолжается вакцинация препаратом «Комирнати» (Pfiser) подлежащего контингента. Всего в столице привились более 9 тысяч подлежащего контингента», - добавила санврач.



