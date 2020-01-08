Воздержаться от полетов в Иран рекомендуют авиакомпаниям в комитете гражданской авиации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК порекомендовали казахстанским авиакомпаниям воздержаться от полетов над воздушным пространством Ирана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в ведомстве, казахстанские авиакомпании в связи со сложившейся ситуацией прорабатывают вопрос передвижения по альтернативным воздушным трассам в облет воздушного пространства Ирана по согласованию с навигационными службами соответствующих стран.

В настоящее время через воздушное пространство Ирана выполняют регулярные перевозки два казахстанских авиаперевозчика – «Эйр Астана» и «SCAT».

«Авиакомпания «Эйр Астана» выполняет полеты по направлениям Нур-Султан – Дубай (5 раз в неделю) и Алматы – Дубай (10 раз в неделю) через воздушное пространство Ирана.

Авиакомпания «SCAT» выполняет два регулярных рейса по направлениям из Алматы в Медину и Джидду (по 1 разу в неделю) и два нерегулярных рейса Алматы - Шарм Эль-Шейх и Шымкент – Шарм Эль-Шейх через воздушное пространство Ирана», - сообщили в КГА.

«Также, авиакомпании ОАЭ – «Fly Dubai» (Дубай-Нур-Султан - 5 рейсов/нед., Дубай-Алматы – 7 рейсов/нед.), «Etihad» (Абу-Даби-Нур-Султан – 2 рейса/нед.), «Air Arabia» (Шарджа-Алматы-5 рейсов/нед.) осуществляют регулярные полеты (всего 19 рейсов/нед.) через воздушное пространство Ирана в Казахстан. Иранская авиакомпания «Mahan Air» выполняет регулярные полеты по маршруту Тегеран – Алматы», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился после взлета. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. По информации СМИ, все пассажиры погибли .

По уточненным данным, казахстанцев среди погибших при крушении украинского авиалайнера нет .



