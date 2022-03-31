Воздержаться от похода в горы просят казахстанцев в МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве по чрезвычайным ситуациям просят воздержаться от похода в горы, чтобы не оказаться в зоне схода снежных лавин. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме того, мы наблюдаем активное выпадение за последнее время большого количества снега на территории горной местности: Туркестанская, Жамбылская, Алматинская области. Заранее предупреждаем, что возможно формирование при повышении температуры интенсивного стока по горным рекам и самопроизвольный сход лавин. Поэтому в предстоящие выходные дни просим воздержаться жителей, проживающих в горной местности, от похода в горы, чтобы не оказаться в зоне схода снежных лавин. Будет соответствующее предупреждение и ограничение на посещение горной местности», - пояснил министр Юрий Ильин.

На фоне выпадения обильных осадков, связанных с зимним периодом, глава ведомства отметил, что был ряд ограничений по регионам Казахстана, в которых непосредственно принимали участие как подразделения МЧС, так и сотрудники Министерства внутренних дел, местных исполнительных органов, дорожной полиции.