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Воздержаться от поездок в столицу просят жителей СКО

17 Января 2022 22:53
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Воздержаться от поездок в столицу просят жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наблюдается резкий рост числа инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в регионе нестабильная.

«Тревогу вызывает тот факт, что еще в пятницу, 14-го января, было 22 инфицированных за сутки и мы были в «зеленой» зоне, то сегодня, 17 января, уже 101 инфицированный и мы в «красной» зоне. Практически мы видим взрывной рост. Это только те люди, кто обратились за помощью. За вчерашние сутки в стране зарегистрировано максимальное количество случаев с начала пандемии -11 524, в том числе в столице – 4 639. У нас традиционно близкие связи со столицей. Многие посещают город, к нам приезжают друзья, родные. Обращаюсь к жителям области: если такая возможность – временно прекратите все визиты без особой необходимости. Это касается и тех городов, где сейчас наблюдается высокая заболеваемость», - сказала Т.Горлова.

Она добавила, что за неделю заболеваемость выросла в два раза, репродуктивное число - в 1,7 раза. По словам Т.Горловой, это говорит о возможном начале новой волны пандемии.

Санврач напомнила о сезонном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

«Трудно отличить COVID-19 от простого ОРЗ и гриппа. Прошу всех, при появлении первых признаков заболевания оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью в поликлиники. Не выходите на работу. Если у вас «омикрон», то вы заразите 15-17 коллег. Нужно помнить, что у каждого разный иммунный статус и все по-разному переносят инфекцию», - отметила Т.Горлова.

Она напомнила об основных правилах безопасности. Необходимо отказаться от посещения мест массового скопления населения, не проводить и не посещать массовые мероприятия. На работе соблюдать требования по обязательному и правильному ношению масок, социальному дистанцированию и соблюдению правил личной гигиены, часто проветривать помещения.

«Вспомните про антисептики. Проветривайте почаще дома и офисы. Не забываем об элементарных правилах гигиены. Не стесняйтесь спрашивать, помыл ли руки ребенок или кто-то от домочадцев. Элементарные навыки гигиены помогут избежать инфекции. Возможно, что «омикрон» – это первый шаг к завершению пандемии, что коронавирус переходит в разряд ОРВИ. Мы все на это надеемся. Напомню, что единственная альтернатива ограничительным мерам - это своевременная вакцинация и ревакцинация населения. Если ситуация и дальше продолжит ухудшаться, ограничительные меры будут усилены», - сказала Т.Горлова.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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