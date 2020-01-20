Воздержаться от поездок в китайский Ухань рекомендуют казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК порекомендовали казахстанцам воздержаться от поездок в некоторые города и провинции Китая, где диагностирована короновирусная инфекция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, первый случай заболевания короновирусной инфекцией в мире был диагностирован в городе Ухань в декабре прошлого года. На сегодняшний день зарегистрировано 198 случаев новой инфекции, из них излечено 25 больных, зарегистрировано 3 случая с летальным исходом. Между тем один случай заболевания новым видом короновируса зарегистрирован в Японии. Установлено, что заболевший прибыл в эту страну из города Ухань.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в КНР, в целях предупреждения завоза и распространения заболевания в Республике Казахстан Комитетом контроля качества и безопасности товаров и услуг принимается комплекс санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мер.

«Департаментом Комитета на транспорте с работниками аэропортов, пограничной и таможенной службы, с бортпроводниками, экипажами, проводниками пассажирских поездов проводится профилактическая работа, проведены семинары, инструктажи и беседы. Проводится обязательная бесконтактная термометрия всех лиц в пунктах пропуска на государственной границе РК. Особенно пребывающих из КНР. На сегодняшний день осмотрено более 13 тысяч человек, в том числе 901 член экипажа. С повышенной температурой тела и признаками заболевания среди прибывших из КНР не выявлено», - сказал заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, главный санитарный врач Жандарбек Бекшн в ходе брифинга для журналистов.

В Минздраве также уточнили, что прямых авиарейсов из городов РК в город Ухань не имеется. Выполняются прямые рейсы из городов Нур-Султан, Алматы в города Пекин, Санья, Хайкоу, Сиань и Урумчи.

«Комитет рекомендует гражданам РК воздержаться от поездок в город Ухань и провинцию Хубэй. Общие признаки инфекции включают респираторные симптомы, лихорадку, кашель, одышку, затрудненное дыхание», - отметил Ж. Бекшин.

В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть.