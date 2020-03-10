Воздержаться от поездок в Европу рекомендуют казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин призвал казахстанцев воздержаться от поездок в Европу из-за ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нас волнует рост заболеваемости в странах Евросоюза и в первую очередь в Италии. С 8 марта у нас был запрещен въезд не только для граждан из Италии, но и для тех лиц, которые там находились, иностранных граждан. Италия перенесена в список стран с наиболее неблагополучной ситуацией, то есть с большим количеством заболевших - в категорию «А», первую группу. В связи с тем, что по заболеваемости Италия вышла на второе место после Китая», - сказал Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, в таких странах, как Франция, Германия отмечается рост. Резкий подъем отмечается и в Швейцарии, Нидерландах, Швеции.

«Ситуация меняется практически каждые два-три дня. Министерство здравоохранения с 6 января перешло на круглосуточный режим работы. Это позволяет нам мониторить ситуацию каждый день и принимать оперативные меры по усилению контроля. На сегодня к странам первой категории «А» – к Китаю, Южной Корее добавилась Италия. Мы рекомендуем гражданам Казахстана не выезжать без надобности в европейские страны, особенно в перечисленные страны. А также не приглашать к себе гости или по работе», - отметил Ж. Бекшин.

Отметим, в первую категорию «А» по неблагополучным по коронавирусной инфекции попали КНР, Иран, Южная Корея, Италия. В категорию «1Б» вошли Франция, Германия, Испания.

Во вторую категорию вошли Швейцария, Великобритания, Нидерланды. В третью категорию – Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины и США.