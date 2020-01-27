Воздержаться от поездок призывают спасатели жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина рассказала на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям, что непогоду – снегопад, метель , ограничение видимости до 200 метров, усиление ветра - в регион принес теплый циклон. В ближайшие дни синоптики ожидают влияние антициклона.

«С 23 по 27 января в районе им.Г.Мусрепова осадков выпало больше месячной нормы. В ближайшие дни ожидается влияние антициклона на северную часть нашей области. Районы им.Г.Мусрепова, Айыртауский, Тайыншинский, Тимирязевский еще будут подвержены циклону. Там ожидаются небольшие осадки и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 29-30 января область будет полностью под влиянием антициклона. Снег прекратится, ветер будет 9-14 метров в секунду. Похолодает ночью до минус 20 градусов, днем – 10-15 мороза», - рассказала Н.Левина.

Однако передышка будет недолгой. Уже 31 января ожидается заток очередного циклона. Он будет смещаться со стороны России.

Республиканские и областные дороги в регионе постепенно открываются. Однако, по словам начальника департамента по ЧС Рамиля Камалова, может сложиться непростая ситуация на дорогах районного значения.

«Сейчас оттуда начнут выезжать на областные и республиканские трассы. Обстановка со снежным покровом сейчас в районах сложная. Со 100 населенными пунктами сообщение затруднено. Все основные ресурсы мобилизованы на расчистку дорог республиканского и областного значения. Безусловно, без помощи никто не останется. Но нужно учитывать ограничение ресурсов. Еще раз хочу обратиться к населению: по возможности не выезжать на республиканские и областные дороги», - сказал Р.Камалов.



