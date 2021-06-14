Воздержаться от поездок на Кобейтуз попросил казахстанцев Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сообщил, что озеро Кобейтуз считается небезопасным для здоровья людей и призвал ограничиться от поездки туда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, в прошлом году акимат сделал анализ воды, анализ соли и пришли, скажем так, к неутешительным выводам, что в этой воде и соли очень высокое содержание тяжелых металлов. Пользуясь этой площадкой, попрошу людей ограничиться от поездок на Кобейтуз, это первое. Второе, что касается особо охраняемой природной территории - это компетенция местного исполнительного органа. Озеро находится на территории области. Мы предлагали сделать его особо охраняемой природной территорией местного формата, режима, но в связи с тем, что вот такие лабораторные исследования мы получили, сейчас акимат продолжает этот вопрос изучать», - рассказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы во время отчетной встречи с населением.

Министр пообещал переговорить в ближайшие дни с акимом области получить обновленную информацию касательно вопроса вокруг озера.

«В прошлом году силами районного акимата был выставлен кордон, за кордон которого перепроезжать нельзя. Второе, само озеро небезопасно для здоровья людей», - подчеркнул министр.

Напомним, что летом прошлого года уникальное розовое озеро Кобейтуз стало популярным у населения.

В августе 2020 года сообщалось о том, что в розовом озере были обнаружены высокие концентрации токсичных элементов.