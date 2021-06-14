РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Воздержаться от поездок на Кобейтуз попросил казахстанцев Магзум Мирзагалиев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев сообщил, что озеро Кобейтуз считается небезопасным для здоровья людей и призвал ограничиться от поездки туда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, в прошлом году акимат сделал анализ воды, анализ соли и пришли, скажем так, к неутешительным выводам, что в этой воде и соли очень высокое содержание тяжелых металлов. Пользуясь этой площадкой, попрошу людей ограничиться от поездок на Кобейтуз, это первое. Второе, что касается особо охраняемой природной территории - это компетенция местного исполнительного органа. Озеро находится на территории области. Мы предлагали сделать его особо охраняемой природной территорией местного формата, режима, но в связи с тем, что вот такие лабораторные исследования мы получили, сейчас акимат продолжает этот вопрос изучать», - рассказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы во время отчетной встречи с населением.

    Министр пообещал переговорить в ближайшие дни с акимом области получить обновленную информацию касательно вопроса вокруг озера.

    «В прошлом году силами районного акимата был выставлен кордон, за кордон которого перепроезжать нельзя. Второе, само озеро небезопасно для здоровья людей», - подчеркнул министр.

    Напомним, что летом прошлого года уникальное розовое озеро Кобейтуз стало популярным у населения.

    В августе 2020 года сообщалось о том, что в розовом озере были обнаружены высокие концентрации токсичных элементов.


    Теги:
    Регионы Казахстана Экология Главная Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!