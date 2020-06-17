Воздержаться от диет советуют медики казахстанцам в связи с эпидситуацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова посоветовала гражданам воздержаться от диет в связи с эпидемиологической ситуацией с КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация очень серьезная с коронавирусной инфекцией, поэтому в этот период все же необходимо придерживаться обычного режима и ритма жизни», - сказала Сауле Кисикова, отвечая на вопросы в ходе онлайн брифинга в СЦК.

Спикер поосветовала сохранять нормальный прием пищи и в домашних условиях давать себе дополнительные физические нагрузки.

«Совсем отходить от приема пищи нельзя. Есть другие более низколорийные (продукты), это уже выбор за каждым человеком, человек, конечно, сам выбирает на какой диете ему сидеть. Но, в целом, мы не рекомендуем. По продуктам питания, это уже в зависимости, кто к каким продуктам расположен с учетом калорийности», - добавила Сауле Кисикова.