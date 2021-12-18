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Воздержаться от дальних поездок рекомендуют актюбинцам

18 Декабря 2021 15:28
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Воздержаться от дальних поездок рекомендуют актюбинцам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В связи со сложными погодными условиями в Актюбинской области полицейские рекомендуют владельцам автомобилей воздержаться от дальних поездок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С утра в Актобе пошел снег. Из-за возможного гололёда на дорогах водителям рекомендовали не покидать пределы населенных пунктов.

«Сегодня, а также в ближайшие дни, по сведениям синоптиков, в регионе ожидается снег с дождем. В связи с этим рекомендуем водителям воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости дальней поездки необходимо строго соблюдать правила дорожного движения», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.


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#Актюбинская область   #Безопасность   #Погода  
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Автор:

Самал Ендибаева

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