Воздержаться от дальних поездок рекомендуют актюбинцам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В связи со сложными погодными условиями в Актюбинской области полицейские рекомендуют владельцам автомобилей воздержаться от дальних поездок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С утра в Актобе пошел снег. Из-за возможного гололёда на дорогах водителям рекомендовали не покидать пределы населенных пунктов.

«Сегодня, а также в ближайшие дни, по сведениям синоптиков, в регионе ожидается снег с дождем. В связи с этим рекомендуем водителям воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости дальней поездки необходимо строго соблюдать правила дорожного движения», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.