Воздержаться от дальних поездок просят жителей СКО

3 Января 2023, 18:23

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области просят жителей региона не выезжать и не выходить за пределы населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стражи порядка распространили в социальных сетях обращение из-за неблагоприятных погодных условий. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, необходимую дистанцию, по возможности воздержаться от дальних поездок и пеших походов, заранее планировать маршрут движения.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, дороги областного значения пока открыты. Движение ограничили на некоторых дорогах районного значения в Жамбылском и Айыртауском районах.

В регионе сегодня наблюдаются сильный ветер, снег, метель. Служба спасения в приложении Darmen опубликовала штормовое предупреждение на ночь 4 января. На большей части области ожидается снег. На западе, юго-западе, севере области - метель. Ветер юго-западный, южный ночью на большей части со скоростью 15-20 метров в секунду, порывы будут достигать 23-28 метров в секунду, днем на востоке области - порывы 15-20 метров в секунду.