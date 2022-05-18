18 Мая 2022 22:53

Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании здания ҚТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на электронную почту «АО «НК «ҚТЖ» поступила рассылка с угрозами о якобы заложенном взрывном устройстве. Работники организации были оперативно эвакуированы из здания. В ходе проверки сотрудники полиции не обнаружили взрывное устройство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В АО «НК» «ҚТЖ» поступило анонимное сообщение о том, что здание заминировано.

Об этом были проинформированы компетентные органы. Работники ҚТЖ были оперативно эвакуированы из здания. За дополнительной информацией просим обращаться в компетентные органы», - прокомментировал директор департамента ҚТЖ по работе со СМИ Кайсар Жумабайулы.

В пресс-службе столичного департамента полиции поделились подробностями происшествия.

«Сегодня в полицию на канал «102» поступил вызов о том, что на электронный почтовый адрес АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» неизвестными лицами осуществлена рассылка письма с угрозами о якобы заложенном взрывном устройстве. Силами специальных служб произведена эвакуация людей, находившихся в здании. В ходе проверки информация не подтвердилась. Взрывных устройств не обнаружено», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность. В ведомстве горожан просят не создавать панику и не рассылать в мессенджерах фейковые сообщения.