Возбуждено уголовное дело на акмолинца, отказавшегося от госпитализации
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские возбудили уголовноедело за отказ жителя Кокшетау от госпитализации на карантин, передаеткорреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департаментаполиции региона.
Как установили стражи порядка, 19 марта 71-летний местный житель прибыл из
города Нур-Султана, куда прилетел авиарейсом «Минск – Нур-Султан», при этом от
обязательной госпитализации на карантин пенсионер отказался и, пренебрегая
установленными требованиями, вернулся домой в Кокшетау.
«Для проведения медицинского осмотра по месту проживания акмолинца были
направлены сотрудники СЭС и станции скорой помощи, но мужчина отказался
открыть дверь медицинским работникам. Об этом медики незамедлительно
оповестили управление полиции города Кокшетау и другие компетентные органы.
Сотрудниками ЧС дверь квартиры была вскрыта, а пенсионер принудительно
доставлен в лечебное учреждение на карантин, где у него взяты необходимые
анализы и направлены для исследования в вирусологическую лабораторию», -
рассказали в ведомстве.
Полицейские возбудили досудебное производство по ч. 1 ст. 304 УК РК (нарушение
санитарных правил или гигиенических нормативов)
Полицейские предупреждают граждан, что в отношении не соблюдающих условия
чрезвычайного положения и подвергающих опасности здоровье населения будут
применяться соответствующие меры, вплоть до привлечения к уголовной
ответственности.
- За нарушение режима ЧП к ответственности уже привлечено 14 человек - прокуратура Алматы
- Торгово-развлекательные центры будут работать во всех городах кроме Нур-Султана и Алматы – Даурен Абаев
- Даурен Абаев ответил на вопрос о заболевших коронавирусом чиновниках
- Они не заразились, находясь на карантине - врачи Алматы о пациентах с коронавирусом
- Приложение Covid19live.kz: мониторинг и оповещение
- Карта распространения коронавируса: Причин для паники нет – Даурен Абаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана