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Возбуждено уголовное дело на акмолинца, отказавшегося от госпитализации

23 Марта 2020 17:28
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Возбуждено уголовное дело на акмолинца, отказавшегося от госпитализации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские возбудили уголовноедело за отказ жителя Кокшетау от госпитализации на карантин, передаеткорреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департаментаполиции региона.

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Как установили стражи порядка, 19 марта 71-летний местный житель прибыл из

города Нур-Султана, куда прилетел авиарейсом «Минск – Нур-Султан», при этом от

обязательной госпитализации на карантин пенсионер отказался и, пренебрегая

установленными требованиями, вернулся домой в Кокшетау.

«Для проведения медицинского осмотра по месту проживания акмолинца были

направлены сотрудники СЭС и станции скорой помощи, но мужчина отказался

открыть дверь медицинским работникам. Об этом медики незамедлительно

оповестили управление полиции города Кокшетау и другие компетентные органы.

Сотрудниками ЧС дверь квартиры была вскрыта, а пенсионер принудительно

доставлен в лечебное учреждение на карантин, где у него взяты необходимые

анализы и направлены для исследования в вирусологическую лабораторию», -

рассказали в ведомстве.

Полицейские возбудили досудебное производство по ч. 1 ст. 304 УК РК (нарушение

санитарных правил или гигиенических нормативов)

Полицейские предупреждают граждан, что в отношении не соблюдающих условия

чрезвычайного положения и подвергающих опасности здоровье населения будут

применяться соответствующие меры, вплоть до привлечения к уголовной

ответственности.



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Ключевые слова: Акмолинская область, МВД РК, Коронавирус в РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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