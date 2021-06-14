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    13:24, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Возбуждено 18 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе оперативно профилактического мероприятия «Мигрант» 500 работодателей привлечено к ответственности за использование иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 7 дней операции 500 работодателей привлечено к ответственности за использование иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений. Возбуждено 18 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции», - сказал Нурдильда Ораз.

    В Шымкенте выявлено 30 иностранцев незаконно осуществлявших трудовую деятельность по строительству школы.

    По данным Комитета миграционной службы, в отношении злостных нарушителей миграционного законодательства за время проведения операции «Мигрант» вынесено 519 решений судов на выдворение нелегалов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю совершено 3 307 преступлений.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Права человека Правоохранительные органы
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