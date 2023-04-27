Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    ВОЗ выпустила предупреждение в отношении опасного сиропа от кашля индийского производства

    27 Апреля 2023, 16:01

    НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во выпустила предупреждение в отношении сиропа от кашля индийского производства, который содержит «недопустимое количество диэтиленгликоля и этиленгликоля». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    В заявлении ВОЗ говорится, что на Маршалловых островах и в Микронезии была обнаружена партия опасного лекарства от кашля индийского производства.

    «В образцах сиропа с Маршалловых островов выявили неприемлемое содержание токсичных веществ - диэтиленгликоля и этиленгликоля», - отметили в организации.

    ВОЗ не сообщила о случаях отравления этим лекарством, но предупредила, что употребление значительного количества диэтиленгликоля и этиленгликоля может привести к смерти.

    Индийское правительство пока не прокомментировало эту информацию.

    Напомним, после приема сиропа «Док-1 Макс» индийского производства в Узбекистане в декабре 2022 года скончались 19 детей.

    22 декабря прошлого года в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу данного препарата. 27 декабря Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть уже 18 детей после приема препарата «Док-1 макс». Согласно заключению Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств сироп «Док-1 макс» не соответствует установленным требованиям.

    По факту смерти детей Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело.

    Позже стало известно о гибели 20 детей в Узбекистане от приема данного препарата.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Индия ВОЗ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 900 млн тенге задолжали больницы бизнесменам в Атырауской области
    Дни открытых дверей пройдут в столичных поликлиниках
    53 казахстанца заболели коронавирусом
    Гульнара Кулкаева назначена руководителем Национального центра развития здравоохранения
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров