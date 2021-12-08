ВОЗ: Вакцины против COVID-19 уже спасли около 470 тысяч жизней в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый десятый человек в Европейском регионе будет инфицирован коронавирусом к концу этой недели. Столь неблагоприятный прогноз развития эпидемической ситуации дают эксперты ВОЗ. Но есть и хорошая новость. С декабря прошлого года по ноябрь текущего вакцины против COVID-19 спасли на континенте по меньшей мере 469 тысяч жизней. О результатах проведенного исследования рассказал директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге рекомендовал европейцам активно вводить бустерные дозы, пользоваться масками и проветривать помещения. По словам эксперта, самые высокие показатели заболеваемости ковидом сейчас наблюдаются в возрастной группе от 5 до 14 лет. Клюге призвал европейских лидеров обеспечить безопасность учебного процесса.

«Что касается санитарной защиты школ. Вакцинация детей младшего возраста не только снижает их роль в передаче коронавирусной инфекции, но и защищает самих детей от тяжести течения, так называемого долгого ковида или синдрома мультисистемного воспаления», - сказал директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

При этом он выразил мнение, что власти европейских стран не должны прибегать к введению обязательной вакцинации.

Сейчас в Европе доминирующим остается дельта-вариант. Но с каждым днем растет число случаев инфицирования штаммом омикрон. Им заражены порядка шести с половиной тысяч человек.

Данные о нем пока являются предварительными и еще предстоит понять насколько по отношению к нему эффективны вакцины, средства диагностики и лечения.