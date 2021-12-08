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ВОЗ: Вакцины против COVID-19 уже спасли около 470 тысяч жизней в Европе

8 Декабря 2021 00:25
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ВОЗ: Вакцины против COVID-19 уже спасли около 470 тысяч жизней в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый десятый человек в Европейском регионе будет инфицирован коронавирусом к концу этой недели. Столь неблагоприятный прогноз развития эпидемической ситуации дают эксперты ВОЗ. Но есть и хорошая новость. С декабря прошлого года по ноябрь текущего вакцины против COVID-19 спасли на континенте по меньшей мере 469 тысяч жизней. О результатах проведенного исследования рассказал директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге рекомендовал европейцам активно вводить бустерные дозы, пользоваться масками и проветривать помещения. По словам эксперта, самые высокие показатели заболеваемости ковидом сейчас наблюдаются в возрастной группе от 5 до 14 лет. Клюге призвал европейских лидеров обеспечить безопасность учебного процесса.

«Что касается санитарной защиты школ. Вакцинация детей младшего возраста не только снижает их роль в передаче коронавирусной инфекции, но и защищает самих детей от тяжести течения, так называемого долгого ковида или синдрома мультисистемного воспаления», - сказал директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

При этом он выразил мнение, что власти европейских стран не должны прибегать к введению обязательной вакцинации.

Сейчас в Европе доминирующим остается дельта-вариант. Но с каждым днем растет число случаев инфицирования штаммом омикрон. Им заражены порядка шести с половиной тысяч человек.

Данные о нем пока являются предварительными и еще предстоит понять насколько по отношению к нему эффективны вакцины, средства диагностики и лечения.


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#Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости   #ВОЗ  
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