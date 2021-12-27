ВОЗ: В 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое будет способствовать укреплению механизмов управления и финансирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом он написал в своей статье, опубликованной в понедельник в газете «Известия».

«<…> Нам необходимо создать более надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения во всем мире. В 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое поможет укрепить механизмы управления и финансирования, а также системы и инструменты, которые нужны миру для предупреждения эпидемий и пандемий, подготовки к ним, выявления и оперативного реагирования», - рассказал глава ВОЗ.

Также он считает, что все страны должны вкладывать средства в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи. По его словам, именно эта система лежит в основе того, чтобы услуги здравоохранения были доступны всем.