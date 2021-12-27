+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ВОЗ: В 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией

27 Декабря 2021 07:25
Поделиться:
ВОЗ: В 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое будет способствовать укреплению механизмов управления и финансирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Девять человек заболели ковид-пневмонией за сутки в Казахстане
Нур-Султан и одна область Казахстана остаются в «желтой зоне» по COVID-19 Более 80 тысяч подростков полностью вакцинированы от коронавируса в Казахстане Еще 422 человека выздоровели от коронавируса в РК

Об этом он написал в своей статье, опубликованной в понедельник в газете «Известия».

«<…> Нам необходимо создать более надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения во всем мире. В 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое поможет укрепить механизмы управления и финансирования, а также системы и инструменты, которые нужны миру для предупреждения эпидемий и пандемий, подготовки к ним, выявления и оперативного реагирования», - рассказал глава ВОЗ.

Также он считает, что все страны должны вкладывать средства в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи. По его словам, именно эта система лежит в основе того, чтобы услуги здравоохранения были доступны всем.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в мире   #ВОЗ  
Поделиться:
Новости по теме
Девять человек заболели ковид-пневмонией за сутки в Казахстане
Нур-Султан и одна область Казахстана остаются в «желтой зоне» по COVID-19
Более 80 тысяч подростков полностью вакцинированы от коронавируса в Казахстане
Еще 422 человека выздоровели от коронавируса в РК
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
3 Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
4 «Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
5 2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
6 Какая будет погода 27 декабря в Казахстане
Читайте также
Случаи заражения омикрон-штаммом зафиксировали в России
Коронавирус в мире: Рождество с ограничениями и массовая отмена авиарейсов
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
«Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
Какая будет погода 27 декабря в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив