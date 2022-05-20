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ВОЗ утвердила третью китайскую вакцину против коронавируса
20 Мая 2022 14:30

ВОЗ утвердила третью китайскую вакцину против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Это третья китайская вакцина после Sinopharm и Sinopec, сертифицированная ВОЗ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Xinhua.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 19 мая одобрила вакцину «Convidecia» против коронавирусной инфекции, разработанной китайской биофармацевтической компанией «CanSino Biologics».

Вакцина обладает 64% эффективностью при симптомах заболевания и 92% против тяжелой формы COVID-19.

«Convidecia» также была рассмотрена Стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE), которая рекомендует использовать ее в виде однократной дозы 0,5 миллилитра во всех возрастных группах от 18 лет и старше.

Подробные рекомендации по применению вакцины будут опубликованы в ближайшее время.


Автор: Рустем Кожыбаев

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