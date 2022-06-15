15 Июня 2022 00:45

ВОЗ созывает чрезвычайный комитет для оценки опасности оспы обезьян

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Случаи заражения данным заболеванием зарегистрированы уже в 39 странах мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт организации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает комитет по чрезвычайным ситуациям для обсуждения случаев заболевания в мире оспой обезьян.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян вызывает беспокойство. Заседание комитета позволит определить, представляет ли болезнь опасность для мирового населения.

По его словам, на данный момент ВОЗ не рекомендует массово вакцинироваться от оспы обезьян.

Уже известно о более 1,6 тыс. подтвержденных случаев заболевания людей оспой обезьян и почти 1,5 тыс. предполагаемых случаев, зарегистрированных с начала года в 39 странах мира.

Ранее сообщалось о том, что случаи заболевания оспой обезьян увеличились до 780 в Европе и Северной Америке.



