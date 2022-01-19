ВОЗ сообщила о росте заболеваемости ковидом в мире на 20% за неделю

ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Более 18 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю в мире, что представляет собой новый антирекорд за все время пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Число выявленных случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 20%, сообщила во вторник вечером в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Количество летальных исходов увеличилось на 4%, превысив 45 тыс.

Как отмечается в еженедельном бюллетене ВОЗ, с 10 по 16 января зафиксирован «20-процентный рост числа новых случаев по сравнению с предшествующей неделей»: поступили сообщения о заражении 18 739 636 человек. За семь дней зарегистрировано 45 543 случая смерти, что на 4% больше, чем неделей раньше.

Пять из шести регионов ВОЗ информировали организацию об увеличении числа инфицированных по сравнению с предыдущей неделей (3-9 января), только в Африке отмечено снижение на 27%. Цифры особенно высоки в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье, где выявлено соответственно на 145% и на 68% больше новых случаев заражения, чем за предыдущие семь дней.

Рост зарегистрирован также в Европе (на 10%), Америке (на 17%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 38%). Число летальных исходов увеличилось в Юго-Восточной Азии (на 12%), Америке (на 7%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 5%), Европе (на 3%) и Восточном Средиземноморье (на 1%), хотя в Африке смертность снизилась на 4%. О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (4 688 466). Далее следуют Франция (2 012 943), Индия (1 594 160), Италия (1 268 153) и Великобритания (813 326).

По данным ВОЗ на 18 января, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 328 532 929 инфицированных и 5 542 359 умерших. За последние сутки поступили сообщения о 1 586 889 случаях заражения и 5 255 летальных исходах. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых имеются в ВОЗ, зафиксировано в США - 64 720 612. Далее следуют Индия (37 618 271) и Бразилия (23 000 657). Летальных исходов больше всего в США - 843 718, вторую строку занимает Бразилия (621 045), третью - Индия (486 761).