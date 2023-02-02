Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

ВОЗ сообщила о росте смертности от ковида в мире на 65% за четыре недели

2 Февраля 2023, 10:44
ВОЗ сообщила о росте смертности от ковида в мире на 65% за четыре недели

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Почти 20 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за период со 2 по 29 января, более 114 тысяч умерли. Количество летальных исходов выросло на 65 % по сравнению с предыдущими 28 днями, число случаев инфицирования уменьшилось на 78 %, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 19 955 978 случаев заражения и 114 372 летальных исхода.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в Китае – 11 354 058. Далее следуют Япония (3 207 097), США (1 513 538), Республика Корея (1 032 801) и Бразилия (459 986). В Китае зарегистрировано больше всего умерших со 2 по 29 января – 62 759. Далее следуют США (14 625), Япония (10 122), Великобритания (3 137) и Бразилия (2 889).

По состоянию на 1 февраля в ВОЗ поступили сообщения о 753 651 712 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 813 845 умерших. За последние сутки было выявлено 157 092 случая инфицирования, умерли 720 человек.


Новости по теме
Чили в плену лесных пожаров: десятки погибших
Ангеле Меркель вручена премия мира ЮНЕСКО
В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Теги:
Читайте также
Чили в плену лесных пожаров: десятки погибших
В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Ангеле Меркель вручена премия мира ЮНЕСКО
В работе WhatsApp произошел сбой
Канцлер Австрии призвал к возведению стен и ограждений на внешних границах ЕС
Солнечные батареи на $1 млрд установят в Ташкенте
Бельгия организует полевой госпиталь для раненых в Турции
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9 057 человек
Новости партнеров
Популярное
1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции

Лента новостей