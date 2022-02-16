ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 на 4% за неделю

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Более 16 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 74 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 19% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов выросло на 4%, сообщила во вторник вечером Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, с 7 по 13 февраля «число новых случаев COVID-19 уменьшилось на 19% в сравнении с предыдущей неделей». В организацию поступили сообщения о заражении 16 097 642 человек. Зарегистрировано 74 494 летальных исхода, что на 4% больше, чем за предшествующие семь дней.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (31 января - 6 февраля) зафиксировано в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%). В то же время в остальных пяти регионах ВОЗ заболеваемость снизилась. Особенно существенное снижение зафиксировано в Юго-Восточной Азии (на 37%), Америке (на 32%) и Африке (на 30%). В Европе, на которую приходится 60% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, этот показатель уменьшился на 16%. Смертность выросла в Восточном Средиземноморье (на 38%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 27%), Африке (на 14%), Америке (на 5%) и Европе (на 1%). В то же время в Юго-Восточной Азии она уменьшилась на 9%.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщила Россия (1 323 391). Далее следуют Германия (1 322 071), США (1 237 530), Бразилия (1 009 678) и Франция (979 228). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (17 225). Далее следуют Индия (6 686), Бразилия (6 658), Россия (4 834) и Мексика (2 530).

По данным ВОЗ, по состоянию на 22:50 (время Нур-Султана) 15 февраля ей поступили сведения о 412 351 279 инфицированных и 5 821 004 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 469 326, летальных исходов - на 7 351.