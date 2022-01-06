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    04:43, 06 Январь 2022 | GMT +6

    ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся коронавирусом в мире за сутки

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    ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки. Это самый высокий суточный показатель в статистике ВОЗ за все время пандемии. Кроме того, впервые число заразившихся в течение 24 часов превысило 2 миллиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Согласно опубликованным данным, по состоянию на 18:53 мск (21:53 по времени Нур-Султана - ред.) 5 января в ВОЗ поступили сведения о 293 750 692 инфицированных и 5 454 131 умершем. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 2 294 039, летальных исходов - на 7 011.

    За последние восемь дней суточный прирост выше 1 млн инфицированных был зафиксирован ВОЗ семь раз. За последние сутки он впервые за время пандемии превысил 2 млн. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 1 января нынешнего года, когда в течение 24 часов было выявлено 1 859 485 случаев заражения. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

    Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 55 972 114. Далее следуют Индия (35 018 358), Бразилия (22 305 078), Великобритания (13 641 524) и Россия (10 585 984). Летальных исходов больше всего в США - 821 408, вторую строчку занимает Бразилия (619 209), третью - Индия (482 551). Далее следуют Россия (313 015) и Мексика (299 581).

    Теги:
    Коронавирус в мире Мировые новости ВОЗ
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