ВОЗ сообщила о 7-процентном росте смертности от ковида за неделю

ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Более 19 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, почти 68 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 17% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов выросло на 7%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, с 31 января по 6 февраля «число новых случаев COVID-19 уменьшилось на 17% в сравнении с предыдущей неделей». В то же время смертность выросла на 7%. В организацию поступили сообщения о заражении 19 276 472 человек и смерти 67 953.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей (24 - 30 января) зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 36%). В то же время в Америке, Юго-Восточной Азии и Африке заболеваемость снизилась на 36%, 32% и 22% соответственно. В Европе, на которую приходится 58% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, этот показатель уменьшился на 7%. Смертность выросла в Юго-Восточной Азии - на 67%, Восточном Средиземноморье - на 45% и Европе - на 2%. В то же время в Африке она уменьшилась на 7%, а в Западно-Тихоокеанском регионе на 5%.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (1 874 006). Далее следуют Франция (1 738 189), Германия (1 285 375), Бразилия (1 241 025) и Индия (1 095 616). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (14 090). Далее следуют Индия (7 888), Россия (4 686), Бразилия (4 610) и Мексика (2 910).



